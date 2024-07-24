КНДР передала РФ более 5 миллионов боеприпасов – Минобороны Южной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Шик заявил, что КНДР передала России более 5 миллионов артиллерийских снарядов и десятки баллистических ракет малой дальности для использования в развязавшейся Москвой войне против Украины, сообщает Укринформ.

Об этом глава южнокорейского оборонного ведомства сказал в интервью японской газете Yomiuri Shimbun.

Шин рассказал, что по данным южнокорейской стороны, среди грузов, доставленных в Россию из Северной Кореи, на 15 июля, находились контейнеры, которые могут вместить около 5,2 миллиона артиллерийских снарядов, а также десятки баллистических ракет малой дальности. Речь идет, очевидно, за весь период с начала активизации связей между Москвой и Пхеньяном в сентябре прошлого года.

Глава оборонного ведомства также подтвердил позицию Сеула о том, что его решение о поставках южнокорейского оружия в Украину будет зависеть от уровня и деталей военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, в частности передачи оружия и военных технологий между Россией и КНДР.

Ранее сообщалось, в конце мая американская военная разведка (DIA) официально подтвердила передачу России по Северной Корее по меньшей мере 3 миллиона снарядов, десятков баллистических ракет, использованные обломки которых были найдены на значительной территории Украины.