Сирський про вихід на міжнародно визнані кордони: "Зробимо все можливе"
У Києва є план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року робитиметься все можливе. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.
Як заявив Сирський, Київ має план повернення Криму після незаконної його анексії диктатором Путіним.
"Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.