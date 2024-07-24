Сирський про вихід на міжнародно визнані кордони: "Зробимо все можливе"

У Києва є план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року робитиметься все можливе. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як заявив Сирський, Київ має план повернення Криму після незаконної його анексії диктатором Путіним.