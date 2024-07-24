Сырский о выходе на международно признанные границы: "Сделаем все возможное"

У Киева есть план возвращения Крыма, который остается большой военной тайной. Для достижения международно признанных границ 1991 года будет делаться все возможное. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью The Guardian, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как заявил Сырский, у Киева есть план возвращения Крыма после незаконной его аннексии диктатором Путиным.