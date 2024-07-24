Сырский о выходе на международно признанные границы: "Сделаем все возможное"
У Киева есть план возвращения Крыма, который остается большой военной тайной. Для достижения международно признанных границ 1991 года будет делаться все возможное. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью The Guardian, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
Как заявил Сырский, у Киева есть план возвращения Крыма после незаконной его аннексии диктатором Путиным.
"Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на страдающих оккупированных территориях", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.