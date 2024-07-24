Сирський: Українські безпілотники атакували близько 200 об'єктів інфраструктури у РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові завдяки безпілотникам-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури на території РФ.﻿ Про це Сирський сказав в інтервʼю The Guardian, повідомляє Українська правда.

Головком додав, що всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, паливні склади та склади боєприпасів.

Сирський нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ.

"Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких [кораблів] – могилою" , – сказав головнокомандувач.

Також він додав, що Кремль був змушений "повністю вивести свої сили" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.