Сырский: Украинские беспилотники атаковали около 200 объектов инфраструктуры в РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные благодаря беспилотникам-камикадзе большой дальности попали в около 200 объектов критической инфраструктуры и территории РФ. Об этом заявил Сырский в интервью The Guardian, сообщает Украинская правда.
Главком добавил, что все эти объекты были связаны с "военной логистикой" и включали заводы, топливные склады и склады боеприпасов.
Сырский напомнил, что морские беспилотники потопили около трети Черноморского флота РФ.
"Это действительно стало для них ловушкой, а для некоторых [кораблей] - могилой", - сказал главнокомандующий.
Также он добавил, что Кремль был вынужден "полностью вывести свои силы" из порта временно оккупированного Севастополя после ряда украинских атак.