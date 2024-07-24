Прибуток Tesla впав через відкладення презентації роботаксі – ЗМІ

Tesla Inc. повідомила про черговий квартал невтішних прибутків і підтвердила, що довгоочікувана презентація автономних таксі була відкладена, що поставило під загрозу шалений ріст акцій автовиробника.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Генеральний директор Ілон Маск відклав демонстрацію прототипів роботаксі приблизно на два місяці до жовтня. Акції Tesla впали на 8,7% після закриття торгів у вівторок.

Тепер Tesla представить роботаксі 10 жовтня, і показані автомобілі будуть лише прототипами. Більш доступні моделі, які могли б пожвавити продажі, підуть у виробництво не раніше першої половини наступного року.

Запланований завод у Мексиці на паузі до закінчення президентських виборів у США в листопаді, а людиноподібний робот, який, за прогнозами Маска, підніме вартість Tesla до небес, не почне продаватися до 2026 року.

Таке поєднання відтермінувань залишає інвесторів у вичікувальній позиції на тлі падіння обсягів виробництва і продажів автомобілів Tesla.

Найбільший у світі продавець електромобілів з акумуляторними батареями значно відстає від темпів 1,8 мільйона поставок минулого року і підтвердив, що зростання обсягів буде "значно нижчим" у 2024 році.