Прибыль Tesla упала из-за отложения презентации роботакси – СМИ

ТеѕІа Inc. сообщила об очередном квартале неутешительных прибылей и подтвердила, что долгожданная презентация автономных такси была отложена, что поставило под угрозу бешеный рост акций автопроизводителя.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Генеральный директор Илон Маск отложил демонстрацию прототипов роботакси примерно на два месяца до октября. Акции Tesla упали на 8,7% после закрытия торгов во вторник.

Теперь Tesla представит роботакси 10 октября, и показанные автомобили будут лишь прототипами. Более доступные модели, которые могли бы оживить продажи, пойдут в производство не раньше первой половины следующего года.

Запланированный завод в Мексике на паузе до окончания президентских выборов в США в ноябре, а человекоподобный робот, который, по прогнозам Маска, поднимет стоимость Tesla до небес, не начнет продаваться до 2026 года.

Такое сочетание отсрочек оставляет инвесторов в выжидательной позиции на фоне падения объемов производства и продаж автомобилей Tesla.

Крупнейший в мире продавец электромобилей с аккумуляторными батареями значительно отстает от темпов 1,8 миллиона поставок в прошлом году и подтвердил, что рост объемов будет "значительно ниже" в 2024 году.