До ЗСУ приєдналися семеро ув'язнених жінок – Мін'юст

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення та уклали контракт зі Збройними силами України.﻿﻿ Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляє Українська правда.

"Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ" , – зазначила вона.

Повідомляється, що кандидатки успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

Загалом, з дня набрання чинності закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.