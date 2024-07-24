До ЗСУ приєдналися семеро ув'язнених жінок – Мін'юст
Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення та уклали контракт зі Збройними силами України. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляє Українська правда.
"Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ", – зазначила вона.
Повідомляється, що кандидатки успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.
Загалом, з дня набрання чинності закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.