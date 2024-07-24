К ВСУ присоединились семь заключенных женщин – Минюст

Семеро женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение и заключили контракт с Вооруженными силами Украины.﻿ Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, сообщает Украинская правда.

"Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым 7 осужденным, которые решили заключить контракт с ВСУ" , – сказала она.

Сообщается, что кандидатки успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.

В целом, со дня вступления в силу закона Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства, 6101 осужденный изъявил желание присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. 3823 человека уже выехали из учреждений отбывания наказаний на учения.