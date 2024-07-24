Північна Корея намагається розширити співпрацю з Білоруссю – Yonhap

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі заявила білоруському колезі Максиму Риженкову, який перебуває з візитом у Пхеньяні, що КНДР прагне всебічно розширити відносини з Білоруссю, повідомляє Укрінформ.

Експерти припускають, що розбудова тристоронньої співпраці КНДР, РБ і РФ має на меті протистояння Заходу, пише південнокоркейське агентство Yonhap.

У вівторок ввечері Чхве влаштувала урочистий банкет із нагоди приїзду Риженкова, у промові на якому заявила, що дві країни "поділяють спільні ідеали та цілі".

За її словами, уряд Північної Кореї твердо налаштований «всебічно розширити відносини з Білоруссю і вивести їх на новий рівень».

Північнокорейська агенція KCNA не публікує подробиць переговорів двох топдипломатів, але, враховуючи глибокі зв’язки КНДР і Білорусі з Росією, південнокорейські експерти припускають, що поїздка Риженкова буде зосереджена на побудові тристоронньої співпраці згаданих країн, аби разом краще протистояти Заходу.

Yonhap нагадує, що Білорусь, яку понад 30 років очолює авторитарний правитель Олександр Лукашенко, підтримує вторгнення Росії в Україну і вважається одним із найвідданіших союзників РФ. Вона також входить до числа країн, куди Північна Корея відправляла своїх працівників у минулому в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Існує велика ймовірність такого тристороннього співробітництва за участю Росії, яке може поширюватись як на економічний, так і на військовий сектори" , - сказав науковий працівник Корейського інституту національного об’єднання Хен Син Су.

Він зауважив, що у вересні минулого року під час зустрічі з Володимиром Путіним Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь могла би приєднатися до Росії та Північної Кореї у тристоронній співпраці.