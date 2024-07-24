Северная Корея пытается расширить сотрудничество с Беларусью – Yonhap

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила находящемуся с визитом в Пхеньяне белорусскому коллеге Максиму Рыженкову, что КНДР стремится всесторонне расширить отношения с Беларусью, сообщает Укринформ.

Эксперты предполагают, что развитие трехстороннего сотрудничества КНДР, СБ и РФ преследует цель противостояния Запада, пишет южнокоркейское агентство Yonhap.

Во вторник вечером Чхве устроила торжественный банкет по случаю приезда Рыженкова, в речи на котором заявила, что две страны "разделяют общие идеалы и цели".

По ее словам, правительство Северной Кореи твердо настроено "всесторонне расширить отношения с Беларусью и вывести их на новый уровень".

Северокорейское агентство KCNA не публикует подробностей переговоров двух топ-дипломатов, но, учитывая глубокие связи КНДР и Беларуси с Россией, южнокорейские эксперты предполагают, что поездка Рыженкова будет сосредоточена на построении трехстороннего сотрудничества упомянутых стран.

Yonhap напоминает, что Беларусь, более 30 лет возглавляемая авторитарным правителем Александром Лукашенко, поддерживает вторжение России в Украину и считается одним из самых преданных союзников РФ. Она также входит в число стран, куда Северная Корея отправляла своих работников в прошлом в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Существует большая вероятность такого трехстороннего сотрудничества с участием России, которое может распространяться как на экономический, так и военный секторы" , - сказал научный работник Корейского института национального объединения Хэн Сын Су.

Он отметил, что в сентябре прошлого года во время встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко сказал, что Беларусь могла бы присоединиться к России и Северной Корее в трехстороннем сотрудничестве.