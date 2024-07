Гонконг став ключовим помічником Росії в обході санкцій

Один із ключових фінансових центрів світу допомагає Росії отримувати деталі, потрібні для виробництва зброї, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє опозиційний Китаю фонд The Committee for Freedom in Hong Kong (CFHK Foundation).

Гонконг почав відігравати центральну роль у сприянні обходу міжнародних санкцій Росією.

Зазначається, що після початку великої війни експорт Гонконгу до Росії впав, але потім протягом кількох місяців майже подвоївся порівняно з довоєнним.

У жовтні 2022 року голова адміністрації Гонконгу Джон Лі заявив, що територія не буде дотримуватися глобальних санкцій проти Росії, а вже у 2023 році майже 40% експорту з Гонконгу в Росію (750 млн дол з 2 млрд дол протягом серпня-грудня 2023 року) складали товари з переліку пріоритетних, що є життєво важливими для російської агресії.

Серед них – напівпровідники й мікросхеми, які потрібні для виробництва високотехнологічної зброї та систем зв’язку.

Обходу санкцій сприяє той факт, що регуляторне середовище Гонконгу дозволяє легко приховувати власність компаній і швидко створювати й розпускати юридичні особи.

У звіті наводяться кілька прикладів обходу санкцій. Так, гонконзька компанія Piraclinos Limited, яка видає себе за продавця добрив і вугілля, відправляла мікросхеми підсанкційній російській компанії "ВМК".

Так само гонконзькі фірми допомагають обходити санкції Північній Кореї й Ірану.

"Ще недавно Гонконг вважався провідним фінансовим центром, вплив якого можна було порівняти лише з Нью-Йорком і Лондоном. Але все змінилося. Простіше кажучи, Гонконг став ізгоєм, обслуговуючи найжорстокіші режими у світі та завдаючи шкоди інтересам міжнародної безпеки шляхом контрабанди військових технологій, грошей і заборонених товарів" , – йдеться у звіті.

Постачання в Росію напівпровідників та інших товарів подвійного призначення суттєво скоротилися, проте Китай і Гонконг залишаються найбільшими центрами обходу антиросійських санкцій.

Японія запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній в рамках нового раунду санкцій проти осіб і груп, які підтримують війну Росії проти України.