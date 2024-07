Один из ключевых финансовых центров мира помогает России получать детали, необходимые для производства оружия, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает оппозиционный Китаю фонд The Committee for Freedom in Hong Kong (CFHK Foundation).

Гонконг начал играть центральную роль в содействии обхода международных санкций Россией.

Отмечается, что после начала большой войны экспорт Гонконга в Россию упал, но затем в течение нескольких месяцев почти удвоился по сравнению с довоенным.

В октябре 2022 года глава администрации Гонконга Джон Ли заявил, что территория не будет придерживаться глобальных санкций против России, а уже в 2023 году почти 40% экспорта из Гонконга в Россию (750 млн долл из 2 млрд долл в течение августа-декабря 2023 года) составляли товары из перечня приоритетных, жизненно важных для российской агрессии.

Среди них - полупроводники и микросхемы, которые нужны для производства высокотехнологичного оружия и систем связи.

Обходу санкций способствует тот факт, что регуляторная среда Гонконга позволяет легко скрывать собственность компаний и быстро создавать и распускать юридические лица.

В отчете приводятся несколько примеров обхода санкций. Так, гонконгская компания Piraclinos Limited, которая выдает себя за продавца удобрений и угля, отправляла микросхемы подсанкционной российской компании "ВМК".

Так же гонконгские фирмы помогают обходить санкции Северной Корее и Ирану.

"Еще недавно Гонконг считался ведущим финансовым центром, влияние которого можно было сравнить лишь с Нью-Йорком и Лондоном. Но все изменилось. Проще говоря, Гонконг стал изгоем, обслуживая самые жестокие режимы в мире и нанося ущерб интересам международной безопасности путем контрабанды военных технологий, денег и запрещенных товаров" , — говорится в отчете.

Напомним:

Поставки в Россию полупроводников и других товаров двойного назначения существенно сократились, однако Китай и Гонконг остаются крупнейшими центрами обхода антироссийских санкций.

Япония ввела торговые ограничения против китайских компаний в рамках нового раунда санкций против лиц и групп, которые поддерживают войну России против Украины.