Республіканці у Конгресі хочуть оголосити Гарріс імпічмент за новою статтею

Конгресмен-республіканець Енді Оглз виступив автором нової статті про імпічмент віцепрезидентки Камали Гарріс, звинувативши її у приховуванні правди про фізичний та когнітивний стан президента США Джо Байдена, повідомляє Укрінформ.

"Камала Деві Гарріс свідомо ввела в оману народ Сполучених Штатів і Конгрес США, головним чином для того, щоби заплутати їх стосовно фізичного та когнітивного стану президента Сполучених Штатів Джо Байдена" , - заявив конгресмен.

Він заявив, що це є "зловживанням громадської довіри" та закликав застосувати проти Байдена статтю 25 Конституції, щоби відсторонити його від виконання обов’язків президента.

Нова ініціатива конгресмена доповнює попередню спробу республіканців висунути звинувачення проти Гарріс ще в червні минулого року. Тоді вони заявили, що віцепрезидентка "продемонструвала надзвичайну некомпетентність у виконанні своїх обов’язків", підтримавши імміграційне законодавство. Статті про імпічмент минулого року не пішли за процедурою далі.