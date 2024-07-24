Республиканцы в Конгрессе хотят объявить Харрис импичмент по новой статье

Конгрессмен-республиканец Энди Оглз выступил автором новой статьи об импичменте вице-президента Камалы Харрис, обвинив ее в сокрытии правды о физическом и когнитивном состоянии президента США Джо Байдена, сообщает Укринформ.

"Камала Дэви Харрис сознательно обманула народ Соединенных Штатов и Конгресс США, главным образом для того, чтобы запутать их в отношении физического и когнитивного состояния президента Соединенных Штатов Джо Байдена" , - заявил конгрессмен.

Он заявил, что это "злоупотребление общественного доверия" и призвал применить против Байдена статью 25 Конституции, чтобы отстранить его от исполнения обязанностей президента.

Новая инициатива конгрессмена дополняет предыдущую попытку республиканцев предъявить обвинения против Харрис еще в июне прошлого года. Тогда они заявили, что вице-президент "продемонстрировала чрезвычайную некомпетентность в исполнении своих обязанностей", поддержав иммиграционное законодательство. Статьи об импичменте в прошлом году не пошли по процедуре дальше.