Посли країн ЄС затвердили транш для України на 4,2 млрд євро

Посли країн Європейського Союзу затвердили транш України на 4,2 млрд. євро за програмою Ukraine Facility, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє угорське головування у Раді ЄС у X.

"Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України" , — йдеться у повідомленні.

Наступним кроком стане затвердження цього рішення щодо письмової процедури, яка використовується для кроків, які не потребують обговорень.