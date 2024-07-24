Послы стран ЕС утвердили транш для Украины на 4,2 млрд евро

Послы стран Европейского Союза утвердили транш Украины на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает венгерское председательство в Совете ЕС в X.

"Сегодня послы утвердили первый транш в рамках Украинского плана Положения о кредитном фонде Ukraine Facility, открыв путь для перевода почти 4,2 млрд. евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины" , — говорится в сообщении.

Следующим шагом станет утверждение этого решения о письменной процедуре, используемой для шагов, не требующих обсуждений.