Китай збільшить закупівлю зерна в Україні – МЗС

Глава МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Гуанчжоу заявив, що Китай має намір нарощувати імпорт зерна з України та спільно підтримувати міжнародну продовольчу безпеку, повідомляє Укрінформ.

"В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим імпортером української сільгосппродукції" , - сказав Ван.

За його словами, у першій половині цього року обсяг торгівлі між Китаєм та Україною продемонстрував швидке зростання. Він додав, що двом країнам потрібно повною мірою використовувати механізми для посилення практичної співпраці в різних сферах.