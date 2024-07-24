Китай увеличит закупку зерна в Украине – МИД
Глава МИД Китая Ван на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу заявил, что Китай намерен наращивать импорт зерна из Украины и совместно поддерживать международную продовольственную безопасность, сообщает Укринформ.
"В последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и крупнейшим импортером украинской сельхозпродукции", – сказал Ван.
По его словам, в первой половине этого года объем торговли между Китаем и Украиной показал быстрый рост. Он добавил, что двум странам нужно в полной мере использовать механизмы для усиления практического сотрудничества в разных областях.
"Китай продолжит наращивать импорт зерна из Украины и совместно поддерживать бесперебойные логистические каналы и международную продовольственную безопасность", – отметил китайский топдипломат.