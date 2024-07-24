В Одесі чоловік за кермом збив військового ТЦК

В Одесі стався новий скандал за участі ТЦК. Чоловік за кермом авто травмував військовослужбовця. Про це йдеться в повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Інцидент стався в Хаджибейському районі Одеси 24 липня. Як зазначають у ТЦК, представники територіального центру комплектування та Нацгвардії проводили оповіщення.

Вони попросили одного з водіїв легкового авто надати документи, що підтверджують особистість, та військово-облікові документи. Водій продовжив рух. У результаті був травмований військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.

Потерпілий надав свідчення для притягнення чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.