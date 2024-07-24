В Одесі чоловік за кермом збив військового ТЦК
В Одесі стався новий скандал за участі ТЦК. Чоловік за кермом авто травмував військовослужбовця. Про це йдеться в повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Інцидент стався в Хаджибейському районі Одеси 24 липня. Як зазначають у ТЦК, представники територіального центру комплектування та Нацгвардії проводили оповіщення.
Вони попросили одного з водіїв легкового авто надати документи, що підтверджують особистість, та військово-облікові документи. Водій продовжив рух. У результаті був травмований військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.
Потерпілий надав свідчення для притягнення чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
"Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим! Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України", - йдеться у повідомленні.