В Одессе мужчина за рулем сбил военного ТЦК

В Одессе произошел новый скандал с участием ТЦК. Мужчина за рулем авто травмировал военнослужащего. Об этом говорится в сообщении Одесского областного ТЦК и СП, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы 24 июля. Как отмечают в ТЦК, представители территориального центра комплектования и Нацгвардии проводили оповещение.

Они попросили одного из водителей легкового автомобиля предоставить документы, подтверждающие личность, и военно-учетные документы. Водитель продолжил движение. В результате травмирован военнослужащий, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП.

Потерпевший дал показания для привлечения мужчины к ответственности за нарушение правил дорожного движения.