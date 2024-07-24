В Одессе мужчина за рулем сбил военного ТЦК
В Одессе произошел новый скандал с участием ТЦК. Мужчина за рулем авто травмировал военнослужащего. Об этом говорится в сообщении Одесского областного ТЦК и СП, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы 24 июля. Как отмечают в ТЦК, представители территориального центра комплектования и Нацгвардии проводили оповещение.
Они попросили одного из водителей легкового автомобиля предоставить документы, подтверждающие личность, и военно-учетные документы. Водитель продолжил движение. В результате травмирован военнослужащий, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП.
Потерпевший дал показания для привлечения мужчины к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, потерявшим здоровье на передовой, недопустимо! Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательством Украины", - говорится в сообщении.