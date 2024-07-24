У Кремлі відреагували на заяви Кулеби про готовність до мирних переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяви глави МЗС України Дмитра Кулеби про готовність до мирних переговорів з Росією, закликав "дочекатися подальших роз'яснень", повідомляє Ділова столиця.

Слова Пєскова наводить російське пропагандистське агентство ТАРС.

Так, Кулеба зараз перебуває у Китаї, де вже зустрівся із главою МЗС КНР Ван Ї.

"Українська сторона бажає і готова вести діалог і переговори з російською стороною. Звичайно, переговори мають бути раціональними та мати практичне значення, бути спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру" , — говорила за підсумками зустрічі офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін.

ТАРС, своєю чергою, наводить слова Пєскова.

"Він (Дмитро Пєсков — "ДС") зазначив, що посил МЗС України йде в унісон з позицією Росії" , — йдеться в повідомленні російських пропагандистів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що бойові дії в Україні можуть бути припинені за допомогою переговорів до кінця 2024 року.