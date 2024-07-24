В Кремле отреагировали на заявления Кулебы о готовности к мирным переговорам

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрий Кулебы о готовности к мирным переговорам с Россией, призвал "дождаться дальнейших разъяснений", сообщает Деловая столица.

Слова Пескова приводит российское пропагандистское агентство ТАСС.

Так, Кулеба сейчас находится в Китае, где уже встретился с главой МИД КНР Ван И.

"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира" , — говорила по итогам встречи официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

ТАСС, в свою очередь, приводит слова Пескова.

"Он (Дмитрий Песков — "ДС") отметил, что посыл МИД Украины идет в унисон с позицией России" , — говорится в сообщении российских пропагандистов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия в Украине могут быть прекращены с помощью переговоров до конца 2024 года.