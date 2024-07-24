Безугла розкритикувала інтерв'ю Сирського, яке він дав для The Guardian

Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала головкома ЗСУ Олександра Сирського за інтерв'ю британському виданню The Guardian, заявивши, що генерал "маніпулює, пафосно фотографуючись на ящиках для снарядів", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у дописі політикині у Telegram.

Зокрема, нардепка критикує фразу головкому, що воювати мають усі.

"Всі? Тому ви викрадаєте людей з оборонних підприємств у ТЦК і СП і відправляєте п'ятдесятирічних на штурм? А бригади-зомбі треба створювати, тому що Росія збільшує свою піхоту, і ми повинні збільшувати свою! Симетрична відповідь! Адже у нас теж більше ста мільйонів населення, а що" , — зазначає Безугла.

Вона також порівнює заяви Сирського зі статтею Залужного в The Economist, коли той восени минулого року заявив про "глухий кут" на фронті. І звинувачує обох у "фізичному знищенні" нового покоління військових.

"У нас уже була пафосна позитивна бульбашка в 2023 році, і це не дало жодних результатів. Зараз час правди. Бо так, як рухаємося, буде фортеця Покровськ, а не кава в Криму. Треба дивитися на реальність широко відкритими, не п'яними очима" , — пише Безугла.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав інтерв'ю виданню The Guardian, у якому розповів про співвідношення сил на фронті, атаки на російську територію та плани деокупувати Крим.