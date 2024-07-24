Безуглая раскритиковала интервью Сырского, которое он дал для The Guardian

Народная депутат Марьяна Безугла раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за интервью британскому изданию The Guardian, заявив, что генерал "манипулирует, пафосно фотографируясь на ящиках для снарядов", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении политика в Telegram.

В частности, нардеп критикует фразу главкома, что воевать должны все.

"Все? Поэтому вы похищаете людей из оборонных предприятий в ТЦК и СП и отправляете пятидесятилетних на штурм? А бригады-зомби надо создавать, потому что Россия увеличивает свою пехоту, и мы должны увеличивать свою! Симметричный ответ! Ведь у нас тоже больше ста миллионов населения, а что" , — отмечает Безугла.

Она также сравнивает заявления Сырского со статьей Залужного в The Economist, когда тот осенью прошлого года заявил о "тупике" на фронте. И обвиняет обоих в "физическом уничтожении" нового поколения военных.

"У нас уже был пафосный положительный пузырь в 2023 году, и это не дало никаких результатов. Сейчас время правды. Потому что так, как двигаемся, будет крепость Покровск, а не кофе в Крыму. Надо смотреть на реальность широко открытыми, не пьяными глазами" , — пишет Безугла.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал интервью изданию The Guardian, в котором рассказал о соотношении сил на фронте, атаках на российскую территорию и планах деоккупировать Крым.