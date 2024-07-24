Секретна служба США закликала Трампа від багатолюдних мітингів – WP

Співробітники Секретної служби США рекомендували штабу Дональда Трампа відмовитися від планування великих мітингів та інших заходів просто неба і з великим скупченням людей після замаху в містечку Батлер. Про це пише видання Washington Post з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовників видання, після стрілянини у Батлері агенти Секретної служби повідомили радникам передвиборчої кампанії Трампа про свою стурбованість щодо майбутніх великих мітингів просто неба.

Для майбутніх заходів команда Трампа шукає криті майданчики, такі як баскетбольні арени та інші великі приміщення, де можуть поміститися тисячі людей, розповіли в оточенні Трампа.

Ще одне близьке до експрезидента США джерело додало, що наразі у штабі Трампа не планують жодних великих заходів просто неба.

Речниця кампанії Трампа відмовилася від коментарів. Представник Секретної служби заявив, що відомство не коментує свої методи захисту.