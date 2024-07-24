Секретная служба США призвала Трампа от многолюдных митингов - WP

Сотрудники Секретной службы США рекомендовали штабу Дональда Трампа отказаться от планирования крупных митингов и других мероприятий под открытым небом и с большим скоплением людей после покушения в городке Батлер. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников издания, после стрельбы в Батлере агенты Секретной службы сообщили советникам предвыборной кампании Трампа о своей обеспокоенности относительно будущих крупных митингов под открытым небом.

Для будущих мероприятий команда Трампа ищет крытые площадки, такие как баскетбольные арены и другие большие помещения, где могут поместиться тысячи людей, рассказали в окружении Трампа.

Еще один близкий к экс-президенту США источник добавил, что сейчас в штабе Трампа не планируют никаких крупных мероприятий под открытым небом.

Пресс-секретарь кампании Трампа отказалась от комментариев. Представитель Секретной службы заявил, что ведомство не комментирует свои методы защиты.