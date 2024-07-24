РФ завантажила нафтою четвертий підсанкційний танкер – Bloomberg

Танкер "Віктор Бакаєв" перевозить нафту до Китаю з Балтики, перевіряючи санкції країн "Великої сімки", які намагаються обмежити нафтовий флот РФ. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Росія завантажила четвертий танкер, що перебуває під санкціями і належить державному ПАТ "Совкомфлот", перевіряючи рішучість країн "Великої сімки", які намагаються обмежити флот суден, що перевозять московську нафту.

Судно "Віктор Бакаєв" вийшло з порту Приморськ на Балтійському морі в неділю з вантажем близько 730 000 барелів нафти марки Urals. Він прямує до китайського міста Чжоушань.

Це вже четвертий такий танкер, який Росія нещодавно ввела в експлуатацію після багатомісячного простою. Кількість суден, що підпадають під санкції США, ЄС або Великобританії, зросла до 62 минулого тижня, коли британська влада наклала санкції на 11 суден.

Усі три попередні танкери "Совкомфлоту", судячи з супутникових знімків, здійснювали перевантаження в морі поза зоною видимості цифрових систем стеження за суднами.