РФ загрузила нефтью четвертый подсанкционный танкер - Bloomberg

Танкер "Виктор Бакаев" перевозит нефть в Китай из Балтики.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Россия загрузила четвертый танкер, находящийся под санкциями и принадлежащий государственному ПАО "Совкомфлот", проверяя решимость стран "Большой семерки", которые пытаются ограничить флот судов, перевозящих московскую нефть.

Судно "Виктор Бакаев" вышло из порта Приморск на Балтийском море в воскресенье с грузом около 730 000 баррелей нефти марки Urals. Он направляется в китайский город Чжоушань.

Это уже четвертый такой танкер, который Россия недавно ввела в эксплуатацию после многомесячного простоя. Количество судов, подпадающих под санкции США, ЕС или Великобритании, возросло до 62 на прошлой неделе, когда британские власти наложили санкции на 11 судов.

Все три предыдущих танкера "Совкомфлота", судя по спутниковым снимкам, осуществляли перегрузку в море вне зоны видимости цифровых систем слежения за судами.