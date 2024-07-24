У Держспецзв'язку попередили про атаки білоруських хакерів на український держсектор
Хакери з Білорусі атакують українські проєктні офіси та органи місцевого самоврядування. Для отримання необхідних даних вони використовували шкідливу програму. Про це повідомили у Держспецзв'язку, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.
Зазначається, що урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала сплеск активності білоруського хакерського угруповання UAC-0057 у період з 12 по 18 липня.
"Зловмисники використовували типову для них комбінацію шкідливої програми PICASSOLOADER та бекдору Cobalt Strike Beacon, розсилаючи документи-приманки зі шкідливими макросами", - йдеться в повідомленні.
Як інформують у Держспецзв'язку, виявлені документи свідчать про інтерес хакерів до фінансово-економічних показників, оподаткування, а також реформи органів місцевого самоврядування.
"Закликаємо фахівців проєктних офісів та співробітників органів місцевого самоврядування бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності", - підкреслюють у повідомленні.
Нещодавні хакерські атаки на Україну
Нагадаємо, напередодні російські хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot. Кіберзловмисники атакували низку українських Telegram-каналів.
Крім того, хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.