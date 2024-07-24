В Госспецсвязи предупредили об атаках белорусских хакеров на украинский госсектор

Хакеры из Беларуси атакуют украинские проектные офисы и органы местного самоуправления. Для получения необходимых данных они использовали вредоносную программу.﻿ Об этом сообщили в Госспецсвязи, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Отмечается, что правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала всплеск активности белорусской хакерской группировки UAC-0057 в период с 12 по 18 июля.

"Злоумышленники использовали типичную для них комбинацию вредоносной программы PICASSOLOADER и бекдора Cobalt Strike Beacon, рассылая приманки с вредными макросами" , - говорится в сообщении.

Как информируют в Госспецсвязи, выявленные документы свидетельствуют об интересе хакеров к финансово-экономическим показателям, налогообложении, а также реформах органов местного самоуправления.

"Призываем специалистов проектных офисов и сотрудников органов местного самоуправления быть особенно внимательными и безотлагательно обращаться в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности" , - подчеркивают в сообщении.

Недавние хакерские атаки на Украину

Напомним, накануне российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot. Киберзлоумышленники атаковали ряд украинских Telegram-каналов.

Кроме того, хакеры РФ активизировали атаки на телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.