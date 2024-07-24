Чоловіки знову можуть отримати документи за кордоном, але є умова
Закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це йдеться в повідомленні "Паспортного сервісу", пише Сергей Пышкин, РБК-Україна.
Для отримання послуг чоловікам необхідно буде здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.
"Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим", - додає "Паспортний сервіс".
Подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у:
- Німеччина: у Мюнхені, Берліні, Кельні;
- Польща: у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську;
- Іспанія: у Мадриді, Валенсії;
- Чехія - у Празі;
- Словаччина - у Братиславі;
- Італія - у Мілані.
З переліком центрів та графіком їх роботи можна ознайомитись на сайті ДП "Документ" за посиланням.
Серед переліку послуг для громадян у закордонних підрозділах:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта;
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта;
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку.
Нагадаємо, у квітні Міністерство закордонних справ (МЗС) обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном.
У черні уряд прийняв постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.