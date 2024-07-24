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Чоловіки знову можуть отримати документи за кордоном, але є умова

Чоловіки знову можуть отримати документи за кордоном, але є умова
Фото: facebook.com/passportcenterua

Закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це йдеться в повідомленні "Паспортного сервісу", пише Сергей Пышкин, РБК-Україна.

Для отримання послуг чоловікам необхідно буде здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

"Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим", - додає "Паспортний сервіс".

Подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у:

  • Німеччина: у Мюнхені, Берліні, Кельні;
  • Польща: у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську;
  • Іспанія: у Мадриді, Валенсії;
  • Чехія - у Празі;
  • Словаччина - у Братиславі;
  • Італія - у Мілані.

З переліком центрів та графіком їх роботи можна ознайомитись на сайті ДП "Документ" за посиланням.

Серед переліку послуг для громадян у закордонних підрозділах:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта;
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта;
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку.

Нагадаємо, у квітні Міністерство закордонних справ (МЗС) обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном.

У черні уряд прийняв постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.

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