Чоловіки знову можуть отримати документи за кордоном, але є умова

Закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це йдеться в повідомленні "Паспортного сервісу", пише Сергей Пышкин, РБК-Україна.

Для отримання послуг чоловікам необхідно буде здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

"Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим" , - додає "Паспортний сервіс".

Подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у:

Німеччина: у Мюнхені, Берліні, Кельні;

Польща: у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську;

Іспанія: у Мадриді, Валенсії;

Чехія - у Празі;

Словаччина - у Братиславі;

Італія - у Мілані.

З переліком центрів та графіком їх роботи можна ознайомитись на сайті ДП "Документ" за посиланням.

Серед переліку послуг для громадян у закордонних підрозділах:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта;

обмін ID-картки чи закордонного паспорта;

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку.

Нагадаємо, у квітні Міністерство закордонних справ (МЗС) обмежило консульства в наданні будь-яких послуг для військовозобов'язаних чоловіків, що перебувають за кордоном.

У черні уряд прийняв постанову, згідно з якою чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.