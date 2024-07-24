Мужчины снова могут получить документы за границей, но есть условие

Зарубежные подразделения ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин. Об этом говорится в сообщении "Паспортного сервиса", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Для получения услуг мужчинам необходимо будет осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.

"Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным" , - добавляет "Паспортный сервис".

Подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в:

Германия: в Мюнхене, Берлине, Кельне;

Польша: в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске;

Испания: в Мадриде, Валенсии;

Чехия - в Праге;

Словакия - в Братиславе;

Италия - в Милане.

С перечнем центров и графиком их работы можно ознакомиться на сайте ГП "Документ" по ссылке﻿.

Среди перечня услуг для граждан в зарубежных подразделениях:

оформление ID-карты или загранпаспорта;

обмен ID-карты или загранпаспорта;

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту.

Ограничение услуг для военнообязанных мужчин за границей

Напомним, в апреле Министерство иностранных дел (МИД) ограничило консульства в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей.

В июне правительство приняло постановление, согласно которому мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.