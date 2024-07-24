Мужчины снова могут получить документы за границей, но есть условие
Зарубежные подразделения ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин. Об этом говорится в сообщении "Паспортного сервиса", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Для получения услуг мужчинам необходимо будет осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.
"Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным", - добавляет "Паспортный сервис".
Подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в:
- Германия: в Мюнхене, Берлине, Кельне;
- Польша: в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске;
- Испания: в Мадриде, Валенсии;
- Чехия - в Праге;
- Словакия - в Братиславе;
- Италия - в Милане.
С перечнем центров и графиком их работы можно ознакомиться на сайте ГП "Документ" по ссылке.
Среди перечня услуг для граждан в зарубежных подразделениях:
- оформление ID-карты или загранпаспорта;
- обмен ID-карты или загранпаспорта;
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту.
Ограничение услуг для военнообязанных мужчин за границей
Напомним, в апреле Министерство иностранных дел (МИД) ограничило консульства в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей.
В июне правительство приняло постановление, согласно которому мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.