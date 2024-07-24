У Москві підірвали офіцера ГРУ Торгашова, а не ракетника - росЗМІ

У Москві 24 липня підірвали автомобіль Андрєя Торгашова, але не заступника начальника центру супутникового зв'язку ЗС РФ, а офіцера зі штаб-квартири Головного управління Генштабу Міноборони (ГРУ). Про це пише «Агентство», повідомляє Дзеркало тижня.

Вказано, що обидва російські військові повні тезки.

Як з'ясувало видання, плутанина сталася після повідомлення Astra про вибух на вулиці, де «мешкав заступник начальника ПДРЦ в/ч 33790». До цього ЗМІ писали лише імена та прізвище постраждалих – Андрєя Торгашова та його дружини Маї.

В «Агентстві» зазначили, що у в/ч 33790 і справді служить високопоставлений офіцер, а сама частина є центром управління ракетними військами стратегічного призначення. Однак, за даними видання, підірвали не того Торгашова.

Так, разом із Маєю Торгашовою на вулиці Синявській живе інший Андрєй Торгашов, який володіє сріблястою Toyota Land Cruiser Prado 2009 року випуску. Саме таку машину підірвали.

Якщо вірити витокам даних, цей Торгашов отримував дохід в/ч 45807 як старший офіцер напрямку. Вказано, що ця військова частина розташована в будинку 76б по Хорошівському шосе. На цю адресу розташований комплекс будівель ГРУ. Про це журналісти писали ще 2018 року.

Російський "Комерсант" з посиланням на джерела також писав, що Торгашов - це офіцер ГРУ.

Також в/ч 45807 згадувалася і в контексті ще одного вибуху у Москві. Так, у квітні російської столиці на Коровинському шосе вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який належав зраднику та колишньому підполковнику Служби безпеки України Василю Прозорову. Тоді він отримав поранення. Як з'ясувало «Агентство», ту машину страхував співробітник ГРУ, який отримував дохід у частині 45807.

У виданні додали, що якщо вірити витокам даних та аналізу фото, то у заступника начальника центру супутникового зв'язку ЗС РФ Торгашова немає Toyota Land Cruiser. Живе він у селищі міського типу Восход, а його дружину, мабуть, звуть не Мая.

Саме до дружини цього військового, додали у виданні, зважаючи на все, додзвонився телеканал 360. А пропагандисти з «РИА Новости» змогли поговорити з ним самі. Обидва спростували, що вони постраждали під час вибуху.

Повідомлялося, що Слідчий комітет РФ відкрив справу та кваліфікував підрив авто як замах на вбивство. За словами місцевих жителів, Торгашову відірвало ноги.