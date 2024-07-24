В Москве взорвали офицера ГРУ Торгашова, а не ракетчика – росСМИ

В Москве 24 июля взорвали автомобиль Андрея Торгашова, но не замначальника центра спутниковой связи ВС РФ, а офицера из штаб-квартиры Главного управления Генштаба Минобороны (ГРУ). Об этом пишет "Агентство", сообщает Зеркало недели.

Указано, что оба русских военных полны тезки.

Как выяснило издание, путаница произошла после сообщения Astra о взрыве на улице, где «проживал заместитель начальника ПДРЦ в/ч 33790». До этого СМИ писали только имена и фамилию пострадавших – Андрея Торгашова и его жены Майи.

В «Агентстве» отметили, что в в/ч 33790 и правда служит высокопоставленный офицер, а сама часть является центром управления ракетными войсками стратегического назначения. Однако по данным издания, подорвали не того Торгашова.

Так, вместе с Майей Торгашовой на улице Синявской живет другой Андрей Торгашов, который владеет серебристой Toyota Land Cruiser Prado 2009 года выпуска. Именно такую машину и подорвали.

Если верить утечкам данных, то этот Торгашов получал доход в в/ч 45807 как старший офицер направления. Указано, что эта воинская часть расположена в доме 76б по Хорошевскому шоссе. По этому адресу расположен комплекс зданий ГРУ. Об этом журналисты писали еще в 2018 году.

Российский «Коммерсант» со ссылкой на источники также писал, что Торгашов – это офицер ГРУ.

Также в/ч 45807 упоминалась и в контексте еще одного взрыва в Москве. Так, в апреле российской столице на Коровинском шоссе взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавшая предателю и бывшему подполковнику Службы безопасности Украины Василию Прозорову. Тогда он получил ранение. Как выяснило «Агентство», ту машину страховал сотрудник ГРУ, получавший доход в части 45807.

В издании добавили, что если верить утечкам данных и анализа фото, то у замначальника центра спутниковой связи ВС РФ Торгашова нет Toyota Land Cruiser. Живет он в поселке городского типа Восход, а его жену, вероятно, зовут не Майя.

Именно до жены этого военного, добавили в издании, судя по всему, дозвонился телеканал 360. А пропагандисты из «РИА Новости» смогли поговорить с ним сами. Оба опровергли, что они пострадали во время взрыва.

Сообщалось, что Следственный комитет РФ открыл дело и квалифицировал подрыв авто как покушение на убийство. По словам местных жителей Торгашову оторвало ноги.