Знесення садиби Зеленських: суд обрав запобіжний захід співвласникові будівлі

У середу, 24 липня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід співвласнику садиби Зеленських Михайлу Гречку. Його звинувачують у навмисному знесення будівлі, попри накладений арешт. Із зали судового засідання, повідомляє Суспільне.

Як зазначають журналісти, суд призначив запобіжний захід Гречку у вигляді особистого зобов'язання. Зокрема, на нього поклали обов'язки прибувати до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками та здати паспорти.

Сам Гречко на засіданні заявив, що не визнає своєї вини. Водночас адвокат чоловіка заявляла у суді, що будівля не знаходилася у реєстрі нерухомих пам'яток.

Запобіжний захід буде діяти до 23 вересня 2024 року, додає Суспільне.

23 липня Міністерство культури та інформаційної політики України визнало історичну садибу Зеленських на вулиці Олександра Кониського у Києві пам'яткою архітектури.