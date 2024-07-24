Снос усадьбы Зеленских: суд избрал меру пресечения совладельцу здания

В среду, 24 июля, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения совладельцу усадьбы Зеленских Михаилу Гречко. Его обвиняют в умышленном сносе здания, несмотря на наложенный арест. Из зала судебного заседания, сообщает Суспільне.

Как отмечают журналисты, суд назначил меру пресечения Гречко в виде личного обязательства. В частности, на него возложили обязанности прибывать к следователю, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать паспорта.

Сам Гречко на заседании заявил, что не признает своей вины. В то же время адвокат мужчины заявляла в суде, что здание не находилось в реестре недвижимых памятников.

Мера пресечения будет действовать до 23 сентября 2024 года, добавляет Суспільне.

23 июля Министерство культуры и информационной политики Украины признало историческую усадьбу Зеленских на улице Александра Конисского в Киеве памятником архитектуры.