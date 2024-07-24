На Полтавщині сталася масштабна пожежа на складі, лунали вибухи

У Котелевській громаді Полтавської області виникла пожежа на складі. Через масштаби вогню було евакуйовано людей з сусідніх домогосподарств.﻿ З посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Пронін, пожежа супроводжувалась вибухами. Наразі правоохоронці встановлюють причину ситуації, яка виникла.

"Через масштаб пожежі були евакуйовані люди з сусідніх домогосподарств. Рятувальники ліквідували наслідки займання. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждалих серед населення немає" , - додав голова ОВА.

Людям, чиї будинки постраждали внаслідок пожежі, буде надана допомога.