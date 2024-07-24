На Полтавщине произошел масштабный пожар на складе, раздавались взрывы
В Котелевской общине Полтавской области возник пожар на складе. Из-за масштабов огня были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Со ссылкой главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как рассказал Пронин, пожар сопровождался взрывами. Сейчас правоохранители устанавливают причину ситуации, которая возникла.
"Из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Спасатели ликвидировали последствия возгорания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди населения нет", - добавил глава ОГА.
Людям, чьи дома пострадали в результате пожара, будет оказана помощь.