На Полтавщине произошел масштабный пожар на складе, раздавались взрывы

В Котелевской общине Полтавской области возник пожар на складе. Из-за масштабов огня были эвакуированы люди из соседних домохозяйств.﻿ Со ссылкой главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал Пронин, пожар сопровождался взрывами. Сейчас правоохранители устанавливают причину ситуации, которая возникла.

"Из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Спасатели ликвидировали последствия возгорания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди населения нет" , - добавил глава ОГА.

Людям, чьи дома пострадали в результате пожара, будет оказана помощь.