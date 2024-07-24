В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв авто з дітьми у Бучі

Ювенальні прокурори Офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт щодо російського військового, який розстріляв автомобіль із цивільними людьми у Бучі Київської області. З посиланням на Офіс генпрокурора, повідомляє Новое время.

Зазначається, що обвинувачений – 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ.

Слідство встановило, що у березні 2022 року під час окупації міста він розстріляв два цивільні автомобілі, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій. Зокрема, під час пересування у складі колони військової техніки він відкрив вогонь з 30-міліметрової автоматичної гармати бойової машини десанту (БМД-2) по машинах, в яких перебувало семеро цивільних осіб, у тому числі двоє дітей.

Повідомляється, що внаслідок інциденту загинули четверо цивільних осіб — мати, двоє дітей 5 та 10 років, які перебували у першій машині, а також їхній сусід, який їхав у другій машині позаду. Ще три особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня, а батькові розстріляної родини через важкі поранення ампутували ліву гомілку.

Зазначається, що під час атаки цивільні авто були припарковані на узбіччі, не рухалися у напрямку військової колони та не становили жодної загрози.

Обвинуваченому інкримінується порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.