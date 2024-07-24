В Украине будут судить оккупанта, который расстрелял авто с детьми в Буче

Ювенальные прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного, который расстрелял автомобиль с гражданскими людьми в Буче Киевской области. Со ссылкой на Офис генпрокурора, сообщает Новое время.

Отмечается, что обвиняемый — 24-летний заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ.

Следствие установило, что в марте 2022 года во время оккупации города он расстрелял два гражданских автомобиля, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. В частности, во время передвижения в составе колонны военной техники он открыл огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки боевой машины десанта (БМД-2) по машинам, в которых находились семь гражданских лиц, в том числе двое детей.

Сообщается, что в результате инцидента погибли четверо гражданских лиц — мать, двое детей 5 и 10 лет, которые находились в первой машине, а также их сосед, который ехал во второй машине позади. Еще три человека получили телесные повреждения различной степени, а отцу расстрелянной семьи из-за полученных тяжелых ранений ампутировали левую голень.

Отмечается, что во время атаки гражданские авто были припаркованы на обочине, не двигались в направлении военной колонны и не представляли никакой угрозы.

Обвиняемому инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.