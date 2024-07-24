Глобальний бізнес відреагував на появу конкурента Трампа - FT

Глобальний бізнес відреагував на появу конкурента Трампа – майже кандидата на посаду Демократичної партії – Камали Гарріс. Про це пишуть оглядачі FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Перша хвиля реакції відбулася у понеділок, коли ринок реагував на відмову Байдена балотуватись на наступний термін. Ця реакція була стримана, проте тренди в бізнесі, пов'язані з ймовірними рішеннями на посту президента Трампа, похитнулися.

Ринок відреагував, оскільки прогнози щодо перемоги Трампа зазнали змін – впевненість у цьому рішенні дещо знизилась. Проте незабаром показники вирівнялись, однак коливання помітили багато бізнесів. Зокрема, зросла прибутковість 10-річних державних облігацій до 4,27%, з попереднього показника 4,21%.

Реакція на фондових ринках була менш помітною, наприклад, індекс регіональних банків KBW зменшився на 1,4%, але тільки на початку торгів. Це пов'язано з тим, що саме регіональні банки можуть отримати кращі умови роботи внаслідок обіцянок Трампа посилити заходи щодо поліпшення економічного становища регіонів і послаблення регуляторних дій держави. Крім цих змін, відбулись корекції у бізнесах, пов'язаних із торгівлею на зовнішні ринки та на американський ринок споживання.

Аналітики вважають, що поява нового конкурента Трампу на шляху до посади президента вплинула на стан економіки. Однак ці впливи та коливання є незначними. Оглядачі пов'язують це з тим, що інвестори, ймовірно, бачать наразі перевагу у майбутніх виборах саме щодо Трампа. Тому економічних змін значного масштабу поки що не відбулося. Однак якщо впевненість в перемозі Трампа буде змінюватись, може з'явитися і новий економічний тренд, що зачепить зрештою більшість залежних від США економік світу.