Глобальный бизнес отреагировал на появление конкурента Трампа – FT

Глобальный бизнес отреагировал на появление конкурента Трампа – почти кандидата на должность от Демократической партии – Камалы Гаррис. Об этом пишут обозреватели FT, сообщает Зеркало недели.

Первая волна реакции произошла в понедельник, когда рынок реагировал на отказ Байдена баллотироваться на следующий срок. Эта реакция была сдержанной, однако тренды в бизнесе, связанные с вероятными решениями на посту президента Трампа, пошатнулись.

Рынок отреагировал, поскольку прогнозы о победе Трампа претерпели изменения – уверенность в этом решении несколько снизилась. Однако вскоре показатели выровнялись, однако колебания заметили многие бизнесы. В частности, возросла доходность 10-летних государственных облигаций до 4,27%, по предыдущему показателю 4,21%.

Реакция на фондовых рынках была менее заметна, например, индекс региональных банков KBW уменьшился на 1,4%, но только в начале торгов. Это связано с тем, что именно региональные банки могут получить лучшие условия работы в результате обещаний Трампа усилить меры по улучшению экономического положения регионов и ослаблению регуляторных действий государства. Кроме этих изменений, произошли коррекции в бизнесах, связанных с торговлей на внешние рынки и американский рынок потребления.

Аналитики считают, что появление нового конкурента Трампа на пути на пост президента повлияло на состояние экономики. Однако эти влияния и колебания незначительны. Обозреватели связывают это с тем, что инвесторы, вероятно, видят преимущество в предстоящих выборах именно в отношении Трампа. Поэтому экономических изменений значительного масштаба пока не произошло. Однако если уверенность в победе Трампа будет меняться, может появиться и новый экономический тренд, который в конце концов затронет большинство зависимых от США экономик мира.