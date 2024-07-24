У Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації проходити ВЛК не потрібно

Для подання документів на бронювання від мобілізації військовозобов'язаним не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач, повідомляє Дзеркало тижня.

"У нас йде перевірка наявності людини в системі "Оберіг" й перебування в трудових відносинах цієї особи з підприємством, яке визначене як критично важливе. Це критерії для того, щоб забронювати людину в електронній формі" , — розповіла Ткач.

За її словами, заброньованим працівникам також не потрібно проходити ВЛК до закінчення дії бронювання. Ці норми законодавства вже набрали чинності.