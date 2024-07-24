В Минцифры заявили, что для бронирования от мобилизации проходить ВВК не нужно

Для подачи документов на бронирование от мобилизации военнообязанным не нужно проходить военно-врачебную комиссию. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель директора департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач, сообщает Зеркало недели.

"У нас идет проверка наличия человека в системе "Оберег" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное. Это критерии для того, чтобы забронировать человека в электронной форме" , - рассказала Ткач в эфире телемарафона.

По ее словам, забронированным работникам также не нужно проходить ВВК до окончания действия бронирования. Эти нормы законодательства уже вступили в силу.