Судитимуть військових, які допомогли втекти підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Перед судом постануть двоє військових, які допомогли втекти чоловікам, які напали на поліцейських у квітні 2024 року у Вінницькій області. Про це заявила пресслужба ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

20 квітня після нападу на поліцейських підозрювані вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до двох знайомих військовослужбовців.

"Один з них до того ж самовільно залишив військову частину в Одеській області. Не зважаючи на те, що всій країні було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти втікачам. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам" , - йдеться в повідомленні.

24 квітня 2024 року працівники ДБР затримали одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Він обвинувачується у самовільному залишення місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Інший військовий обвинувачується у приховуванні злочину (ч. 1 ст. 396 КК України), що загрожує 3 роками позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.