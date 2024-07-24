Будут судить военных, которые помогли сбежать подозреваемым в убийстве полицейского на Виннитчине

Перед судом предстанут двое военных, которые помогли сбежать мужчинам, напавшим на полицейских в апреле 2024 года в Винницкой области.﻿ Об этом заявила пресс-служба ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

20 апреля после нападения на полицейских подозреваемые решили сбежать за границу и обратились за помощью к двум знакомым военнослужащим.

"Один из них к тому же самовольно покинул воинскую часть в Одесской области. Несмотря на то, что всей стране было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство милиционера, фигуранты откликнулись и решили помочь беглецам. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим" , - говорится в сообщении.

24 апреля 2024 года работники ГБР задержали одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.

Он обвиняется в самовольном оставлении места службы (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Другой военный обвиняется в сокрытии преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины), что грозит 3 годами лишения свободы.

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.