Міноборони максимально спростило процедуру кодифікації зброї
Міністерство оборони спростило процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки. З посиланням на Міністерство оборони України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як нагадує Міноборони, у листопаді 2023-го було внесено зміни, які спростили процедуру й скоротили процес допуску до експлуатації нового зразка до 20 діб. Це, своєю чергою, посприяло збільшенню кількості нової техніки та озброєння у війську.
Також у травні було затверджено "Інструкцію з організації постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час воєнного стану", що ще більше спростило алгоритм кодифікації зразків озброєння та скоротило термін до 10 діб.
Відтепер для кодифікації нової зброї виробники повинні надати п'ять документів:
- лист-опис з найменуванням, призначенням та тактико-технічні характеристики (ТТХ) зразка озброєння та військової техніки (ОВТ);
- програму та методики проведення випробувань зразка ОВТ;
- акт випробувань зразка ОВТ із протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики;
- проєкт технічних умов на зразок ОВТ;
- комплект робочої конструкторської документації.
Зокрема важливо вказати контактні дані виробника.
"Якщо всі документи оформлені належним чином, профільна комісія розглядає їх і складає акт, рекомендує зразок до кодифікації та допуску до експлуатації у військах. У випадку неповного пакета документів, або некоректності заявлених показників, виробнику доведеться усунути недоліки, що збільшить термін допуску до експлуатації зразка ОВТ понад 10 діб", - пояснює Міноборони.
Найпоширенішими помилками під час подачі документів на кодифікацію є:
- неповний пакет документів;
- невідповідність наданих документів встановленим нормативним вимогам;
- некоректне відпрацювання технічної документації;
- відсутність підтвердження випробуваннями заявлених ТТХ зразка ОВТ.