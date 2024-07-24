Міноборони максимально спростило процедуру кодифікації зброї

Міністерство оборони спростило процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки. З посиланням на Міністерство оборони України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як нагадує Міноборони, у листопаді 2023-го було внесено зміни, які спростили процедуру й скоротили процес допуску до експлуатації нового зразка до 20 діб. Це, своєю чергою, посприяло збільшенню кількості нової техніки та озброєння у війську.

Також у травні було затверджено "Інструкцію з організації постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час воєнного стану", що ще більше спростило алгоритм кодифікації зразків озброєння та скоротило термін до 10 діб.

Відтепер для кодифікації нової зброї виробники повинні надати п'ять документів:

лист-опис з найменуванням, призначенням та тактико-технічні характеристики (ТТХ) зразка озброєння та військової техніки (ОВТ);

програму та методики проведення випробувань зразка ОВТ;

акт випробувань зразка ОВТ із протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики;

проєкт технічних умов на зразок ОВТ;

комплект робочої конструкторської документації.

Зокрема важливо вказати контактні дані виробника.

"Якщо всі документи оформлені належним чином, профільна комісія розглядає їх і складає акт, рекомендує зразок до кодифікації та допуску до експлуатації у військах. У випадку неповного пакета документів, або некоректності заявлених показників, виробнику доведеться усунути недоліки, що збільшить термін допуску до експлуатації зразка ОВТ понад 10 діб" , - пояснює Міноборони.

Найпоширенішими помилками під час подачі документів на кодифікацію є: