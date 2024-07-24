Минобороны максимально упростило процедуру кодификации оружия

Министерство обороны упростило процедуру кодификации новых образцов вооружения и военной техники.﻿ Со ссылкой на Министерство обороны Украины, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как напоминает Минобороны, в ноябре 2023-го были внесены изменения, которые упростили процедуру и сократили процесс допуска к эксплуатации нового образца до 20 суток. Это, в свою очередь, способствовало увеличению количества новой техники и вооружения в армии.

Также в мае была утверждена "Инструкция по организации поставок вооружения, военной и специальной техники во время военного положения", что еще больше упростило алгоритм кодификации образцов вооружения и сократило срок до 10 суток.

Отныне для кодификации нового оружия производители должны предоставить пять документов:

письмо-описание с наименованием, назначением и тактико-технические характеристики (ТТХ) образца вооружения и военной техники (ВВТ);

программу и методики проведения испытаний образца ВВТ;

акт испытаний образца ВВТ с протоколами о подтверждении каждой заявленной характеристики;

проект технических условий на образец ВВТ;

комплект рабочей конструкторской документации.

В частности, важно указать контактные данные производителя.

"Если все документы оформлены надлежащим образом, профильная комиссия рассматривает их и составляет акт, рекомендует образец к кодификации и допуску к эксплуатации в войсках. В случае неполного пакета документов, или некорректности заявленных показателей, производителю придется устранить недостатки, что увеличит срок допуска к эксплуатации образца ВВТ более 10 суток" , - объясняет Минобороны.

Самыми распространенными ошибками при подаче документов на кодификацию являются: