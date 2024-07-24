ВАКС стягнув майно у дохід держави одного з начальників ДБР та його дружини
ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурорці.З посиланням на пресслужбу САП, джерело в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.
За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Андрія Чапчая та його дружину Юлію Аполоніну. ВАКС визнав необґрунтованими їхні активи на загальну суму 7 млн грн.
Зокрема в дохід держави стягнули:
- квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
- машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.
"Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн", - повідомили у САП.