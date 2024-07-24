ВАКС стягнув майно у дохід держави одного з начальників ДБР та його дружини

ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурорці.﻿З посиланням на пресслужбу САП, джерело в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Андрія Чапчая та його дружину Юлію Аполоніну. ВАКС визнав необґрунтованими їхні активи на загальну суму 7 млн грн.

Зокрема в дохід держави стягнули:

квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;

машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.